Już 27 września o godzinie 18:00 Zapraszamy Cię do wyjątkowego miejsca w samym sercu Wrocławia – do Hotelu AC Marriott. Przestronne i eleganckie wnętrze z nutką glamour zaprojektowane przez światowej klasy projektantów jest idealnym miejscem na to wyjątkowe spotkanie.

Podczas spotkania będziesz mieć okazję poznać społeczność, w której łączymy i wspieramy ambitne kobiety w drodze na szczyt.

My wiemy doskonale, że biznes lubi towarzystwo, dlatego ten event będzie w damsko-męskim wydaniu!

Możesz liczyć na wyjątkową atmosferę – kobiety z Czerwonej Szpilki mają powera!

CHCEMY DOSTARCZYĆ CI PRZYJEMNOŚCI NA WIELU PŁASZCZYZNACH

Muzyka to emocje – dlatego nie zabraknie jej na naszym evencie

Jedzenie to przyjemność, więc możesz liczyć na wytrawne przekąski, a na deser …czekoladowe szaleństwo w wydaniu fit!

Dobre wino to doświadczenie…

Lubimy zaskakiwać – będzie jeszcze kilka niespodzianek!

After Party dla tych, co kochają taniec i zabawę do rana! GREY MUSIC CLUB – czeka na Was!

*dla wszystkich uczestników naszego eventu bezpłatna wejściówka.

Zdobądź bilet już teraz! https://czerwonaszpilka.pl/mrs-mr-red/